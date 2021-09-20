Зюганов: КПРФ успешно выступила на выборах в Госдуму

КПРФ весьма успешно выступила на прошедших выборах в Госдуму, коммунистов услышала «глубинная Россия». Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Компартия вместе с левопатриотическими силами весьма успешно выступила на этих выборах, — цитирует его агентство.

Зюганов считает, что это связано с тем, что КПРФ представила «полноценную программу, бюджет развития и 12 ключевых законов, которые помогут стране выбраться из системного кризиса». При этом коммунистов поддержала «глубинная Россия», особенно на Дальнем Востоке.

По словам лидера КПРФ, от Сахалина до Томска партия фактически имеет равные результаты с «Единой Россией». Зюганов считает, что ветер свободы, ветер возрождения страны и справедливости сегодня дует с востока.