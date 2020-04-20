Зыгарь о проекте «Настоящий 1945»: мы покажем историю ВОВ, как она есть

https://static.news.ru/photo/e79534cc-82e5-11ea-98a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Яндекс/«Настоящий 1945»

Писаль Михаил Зыгарь раскрыл подробности совместного с Яндексом digital-проекта про 1945 год. По его словам, это будет не просто книга истории в мультимедийном формате. Проект «Настоящий 1945» покажет жизнь тех, кто выжил в этой войне, в режиме реального времени в дневниках очевидцев.

Зыгарь подчеркнул, что в последнее время тема Великой Отечественной войны стала настолько политизированной, что её используют в своих целях, нередко прикрывая таким образом всякого рода политическую пропаганду.

И мне лично было очень важно почитать и прикоснуться к первоисточнику. И мне очень хочется чтобы сегодняшняя публика смогла прочувствовать эмоции тех людей, которые жили в 45-м году, — рассказал он в интервью NEWS.ru.

По его словам, проект будет доступен каждому, кто захочет ознакомится с реальной историей войны, историей о людях, которые стали участниками и невольными очевидцами тех событий. Писатель выразил надежду, что в условиях самоизоляции благодаря такой оригинальной и современной подаче удастся вызвать интерес к истории Великой Отечественной войны и у современной молодёжи. При этом он подчеркнул, что кинофильмы о войне останутся вне всякой конкуренции.

Мне кажется не имеет смысла сравнивать зелёное и квадратное. Это совсем разные вещи. Мы не пытаемся конкурировать с кинофильмами, — пояснил Зыгарь.

Он добавил, что их предыдущий с Яндексом проект «1917» посмотрели более 10 млн человек.

В рамках настоящего проекта будут ежедневно публиковаться сотни историй людей о сегодняшнем дне в 1945 году. Больше сотни профайлов, дневников участников и очевидцев событий того времени будут обновляться каждый день. Авторы проекта покажут, что происходило в жизни не только политиков и военачальников, но и тех, кто ожидал их в тылу. Среди героев — маршалы Георгий Жуков и Иван Конев, поэтессы Ольга Берггольц и Анна Ахматова, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилл и многие другие.

Ранее NEWS.ru писал, что стриминговый сервис «КиноПоиск HD» займётся производством сериала, который расскажет о победе Бориса Ельцина на выборах президента России в 1996 году. Проект получил название «Сердечный приступ». В основу сериала ляжет одноимённая книга журналиста Михаила Зыгаря, сообщается на сайте «КиноПоиска». Сам он выступит продюсером и автором сценария.