Зять Мишустина требует от Навального 500 тысяч рублей и опровержения

https://static.news.ru/photo/4b08da2c-c13e-11ea-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Александр Удодов Фото: Александр Удодов/vk.com

Бизнесмен Александр Удодов подал в Люблинский суд Москвы иск против оппозиционера Алексея Навального о защите чести и достоинства.

В своём иске Удодов просит опровергнуть и признать не соответствующей действительности информацию, размещённую на YouTube ответчиком, а также компенсацию в размере 500 тыс. рублей, — сообщила пресс-служба суда.

Удодов сообщил, что с 2008 года женат на родной сестре премьер-министра РФ Михаила Мишустина — Наталии, сообщает «Интерфакс».

В январе 2020 года на YouTube-канале Навального вышел ролик о недвижимости, которой обладает семья Мишустина. Навальный утверждал, что часть домов и земель является подарками бизнесмена Удодова. Сам же предприниматель, по словам оппозиционера, обогатился за счёт мошеннических схем с налогами как раз в тот период, когда Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.

27 февраля ФБК выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка сообщал , что в 2009 году Удодов приобрёл пять помещений в жилом комплексе на 20 Pine Street на сумму $5 млн. Купил он их через несколько фирм, собственником которых стал позже. Затем по такой же схеме он приобрёл ещё одну квартиру за $1,3 млн в том же жилом комплексе.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Москве назначил Навальному штраф в размере 15 тысяч рублей за отказ удалить из Интернета видеоролик о закупках продуктов для Росгвардии. В нём сообщалось, что крымский мясокомбинат «Дружба народов» поставлял ведомству некачественную продукцию и по завышенным ценам. Предприятие подало иск в арбитражный суд столицы. Он был удовлетворён, и оппозиционера обязали удалить видео.