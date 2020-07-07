Зять Мишустина требует от Навального 500 тысяч рублей и опровержения

Бизнесмен Александр Удодов подал в Люблинский суд Москвы иск против оппозиционера Алексея Навального о защите чести и достоинства.
В своём иске Удодов просит опровергнуть и признать не соответствующей действительности информацию, размещённую на YouTube ответчиком, а также компенсацию в размере 500 тыс. рублей, — сообщила пресс-служба суда.
Удодов сообщил, что с 2008 года женат на родной сестре премьер-министра РФ Михаила Мишустина — Наталии,
В январе 2020 года на YouTube-канале Навального
27 февраля ФБК выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка
Ранее NEWS.ru писал, что суд в Москве назначил Навальному штраф в размере 15 тысяч рублей за отказ удалить из Интернета видеоролик о закупках продуктов для Росгвардии. В нём сообщалось, что крымский мясокомбинат «Дружба народов» поставлял ведомству некачественную продукцию и по завышенным ценам. Предприятие подало иск в арбитражный суд столицы. Он был удовлетворён, и оппозиционера обязали удалить видео.
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