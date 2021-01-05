Зять Ельцина назвал свою главную ошибку в 90-е годы

https://static.news.ru/photo/7d5d1994-5058-11eb-95ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/uvborisboris/photos

Экс-глава администрации президента и зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев считает, что ему нужно было предложить главе государства открыть засекреченные архивы СССР.

Я считаю своей самой большой ошибкой на посту главы администрации президента то, что я не предложил Борису Николаевичу Ельцину открыть все засекреченные государственные архивы страны, — цитирует его KP.RU.

По мнению Юмашева, надо было открыть и ленинские, и сталинские, и архивы КГБ, и других спецслужб. В этом случае, считает он, открылась бы вся правда о стукачах и палачах.

И не было бы унизительных историй, когда жертвам репрессий отказывают со знакомством архивных дел их репрессированных отцов, дедов, родственников, — заявил он.

Юмашев добавил, что Ельцин бы пошёл на это, так как именно он был одним из основателей «Мемориала». И он бы смог сломать сопротивление силовиков.

Ранее соратник первого президента Бориса Ельцина, бывший главред журнала «Огонёк» Виталий Коротич рассказал, кто виноват в распаде Советского Союза. По его мнению, это был сам Ельцин, который мечтал встать во главе страны. По словам Коротича, Ельцин очень хотел стать президентом. Он добавил, что участники «Беловежской пущи» на самом деле планировали создать конфедерацию, распределить полномочия между странами и сделать так, чтобы они стали полунезависимыми. Но Ельцин с этим не согласился.

О развале Советского Союза Коротичу довелось говорить и с Михаилом Горбачёвым. Тот говорил, что от страны «спасать уже было нечего». Потом уже были настроения создать федерацию, в которую бы входили Украина, Белоруссия, Казахстан. И это вполне могло произойти. Но только Запад стал прикладывать большие усилия к тому, чтобы бывшие республики стали антироссийскими, писал NEWS.ru.