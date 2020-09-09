Звёздный адвокат Жорин назвал спасением приговор Ефремову

https://static.news.ru/photo/1f4308d2-f248-11ea-a6e3-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Сергей Жорин, которого часто нанимают звёзды, считает, что приговор суда стал спасением для Михаила Ефремова. Неизвестно, что было бы с актёром, если бы он и дальше продолжал вести такой образ жизни, оставаясь на свободе, считает юрист.

Сам артист расценил приговор как «смертный», поскольку уверен, что не доживёт до освобождения. Жорин же считает, что история с аварией не сломала, а спасал жизнь Ефремову.

Не исключено, что его жизнь могла по разным причинам прерваться, и исходя из этого, вполне возможно, что уголовное дело и наказание, назначенное судом, фактически спасли ему жизнь, как бы дико и странно это не звучало, — сказал Жорин в интервью Пятому каналу.

Адвокат также уверен, что пребывание в колонии пойдёт на пользу актёру. У него не будет доступа к алкоголю и запрещённым веществам, зато будут прогулки на свежем воздухе и постоянный режим. В качестве примера Жорин привёл историю с концертным директором Софии Ротару Ольгой Коняхиной, которая вышла по УДО и приехала на эфир к Андрею Малахову.

Мы там с ней встретились, и я был поражен, что она похудела, постройнела, помолодела и даже поблагодарила меня — я в её деле участвовал на стороне потерпевших — за то, что я в её жизни такую роль сыграл, — рассказал Жорин.

Адвокат также рассказал, почему Ефремов получил такой большой срок — восемь лет за ДТП со смертельным исходом. Оказывается, всё дело в неустойчивой позиции актёра, который то признавал вину в ДТП, то отказывался от неё.

Таким образом суд посчитал, что фактически Ефремов вину свою не признал и назначил ему наказание с учетом этих обстоятельств, — пояснил Сергей Жорин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор и музыкант Юрий Лоза высказался по поводу вынесения приговора актёру Михаилу Ефремову. По его словам, наказание в восемь лет колонии, принятое Пресненским судом Москвы 8 сентября, было не случайным.