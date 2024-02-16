Звезду «Пацанок» арестовали за хранение наркотиков Звезду «Пацанок» Янголенко арестовали за хранение наркотиков в Петербурге

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Диана Спряталась (Янголенко)

Участницу седьмого сезона реалити-шоу «Пацанки» Диану Спряталась (Янголенко) арестовали за хранение и потенциальный сбыт марихуаны, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В квартире девушки обнаружили шесть граммов запрещенного вещества, пакеты и весы. Спряталась будет находиться под стражей до 13 апреля.

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Спряталась, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п.«б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. <...> Ранее Диана Игоревна Спряталась носила фамилию Янголенко. Принимала участие в шоу «Пацанки», инсценировала свою смерть, — говорится в сообщении.

Ранее молодой человек Спряталась, с которым она отдыхала в петербургских апартаментах в середине декабря 2023 года, сообщил о ее смерти. По его словам, она решила попробовать настойку с галлюциногенными грибами и после этого перестала выходить на связь. Парень рассказал, что нашел девушку спустя несколько дней, когда пришел в квартиру и увидел опечатанные двери. Однако затем родные звезды «Пацанок» назвали бредом сообщения о ее гибели.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.