Звезду Comedy Club задержали за курение в аэропорту Челябинска Комика Бебуришвили задержали за курение в аэропорту Челябинска

Фото: Соцсети

Андрей Бебуришвили

Комика и звезду Comedy Club Андрея Бебуришвили задержали за курение в аэропорту Челябинска, передает Telegram-канал «112». Отмечается, что нарушителя доставили в отдел, где на него составили административный протокол. Комику придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

Комика Андрея Бебуришвили задержали за курение в аэропорту Челябинска. Вместе с ним за курение в неположенном месте привлекли его друга. Нарушителей доставили в отдел, где на них составили административные протоколы. Теперь комик и его коллега должны заплатить штраф в размере 500 рублей, — указано в сообщении канал.

В начале ноября появилась информация, что комик Гарик Харламов объявил в своем блоге об уходе из Comedy Club. По словам артиста, его теперь в качестве ведущего заменит другой резидент Comedy Club — Андрей Бебуришвили.

Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева опровергли уход Харламова из шоу. Пара записала видео, в котором посоветовала не верить «желтой прессе». Позже Харламов сообщил о возвращении. Артист объяснил принятое решение петициями поклонников.