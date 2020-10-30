Звездопад Леониды будет активен весь ноябрь

Максимальную активность звездопада Леониды россияне смогут увидеть в середине ноября. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.
Условия наблюдения Леонид в 2020 году благоприятные. Пик звездопада Леониды можно наблюдать в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года, после полуночи и до рассвета, — цитирует сообщение РИА Новости.
В организации отметили, что пик придётся на 17 ноября В эту ночь можно будет наблюдать по 20 падающих звёзд в час, их можно будет наблюдать каждые три минуты.
Как сообщал NEWS.ru, 14 сентября на землю едва не упали астероиды размером с автомобиль и автобус. Космический «автобус» пролетел на расстоянии 94 000 км от Земли, а «автомобиль» — на высоте 106 000 км.
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