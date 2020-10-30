Звездопад Леониды будет активен весь ноябрь

https://static.news.ru/photo/e5c9bc74-1ac2-11eb-8fe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhouzhiyong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Максимальную активность звездопада Леониды россияне смогут увидеть в середине ноября. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Условия наблюдения Леонид в 2020 году благоприятные. Пик звездопада Леониды можно наблюдать в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года, после полуночи и до рассвета, — цитирует сообщение РИА Новости.

В организации отметили, что пик придётся на 17 ноября В эту ночь можно будет наблюдать по 20 падающих звёзд в час, их можно будет наблюдать каждые три минуты.

Как сообщал NEWS.ru, 14 сентября на землю едва не упали астероиды размером с автомобиль и автобус. Космический «автобус» пролетел на расстоянии 94 000 км от Земли, а «автомобиль» — на высоте 106 000 км.