Звездный адвокат дал совет «отмененным» артистам Адвокат Жорин считает, что «отмененных» артистов могут спасти поездки в зону СВО

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Сергей Жорин

Поездки российских артистов, которые переживают из-за «отмены», с концертами в зону специальной военной операции являются более эффективной мерой, чем обжалование решений в судебном порядке, высказал мнение в беседе с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его мнению, попытка звезд обжаловать те или иные вердикты в суде может вызвать еще большую неприязнь и злость у тех, кто принимал эти решения.

Все это («отмены» артистов. — NEWS.ru) происходит негласно, зачастую артисты узнают об этом в последний момент, прямо никто не говорит. <...> Скорее всего, попытка обжаловать те или иные вещи в суде вызовет еще большую неприязнь у тех, кто принимал эти решения, может быть, злость. Скорее всего, это приведет к обратному эффекту. Я предполагаю, что поездка с концертами в зону СВО для тех артистов, которые переживают в связи с «отменой», возможно, в теории является более эффективной, чем обжалование в судебном порядке, — заявил Жорин.

Как пояснил адвокат, «отмены» звезд находятся за пределами правового поля. Он подчеркнул, что человеку не вручают соответствующее уведомление, а все происходит негласно и зачастую артисты узнают об этом в самый последний момент. Жорин считает, что в таких случаях защита интересов российских звезд в судебном порядке не является хорошей идеей.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил, что человек, допустивший ошибку, имеет право на оправдание. Так он прокомментировал поездку народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Горловку после скандала с участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По его мнению, провинившиеся должны в первую очередь оправдываться перед обществом, так как оно близко воспринимает события, так или иначе связанные с СВО.