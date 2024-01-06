Звездная мама Айгуль из «Слова пацана» заявила, что дочь превзошла ее успех Пересильд заявила, что дочь затмила ее успех игрой в сериале «Слово пацана»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Пересильд

Российская актриса Юлия Пересильд в интервью YouTube-шоу «Света вокруг света» заявила, что ее дочь Анна, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», стала популярнее мамы. По словам актрисы, ее 14-летней наследнице поступает почти вдвое больше сообщений от поклонников.

Запросы по мне, а я в космос летала, — 220 тысяч, запросы по Ане — 420 тысяч. Я говорю: «Я зачем в космос летала, Аня?» Мы смеемся дома, — рассказала Пересильд.

Звезда фильма «Вызов» добавила, что ей постоянно звонят и просят к телефону Айгуль. При этом Пересильд не знает, как поклонникам удается раздобыть ее номер телефона.

Актриса добавила, что оценивала работу своей дочери в сериале, отстранившись от родства. Пересильд считает, что Анна справилась с тяжелой ролью Айгуль как большая актриса.

Ранее Пересильд заявила, что лично изучила сценарий «Слова пацана» перед тем, как позволила сниматься в нем 14-летней дочери. По ее словам, актеры пропускают через сердце каждую роль, что может сказаться на моральном состоянии. Киноактриса подчеркнула, что была уверена в том, что дочь находится в надежных руках режиссера Жоры Крыжовникова. Тем не менее, отметила Пересильд, Анна прорабатывала свою игру и погружение в роль с психотерапевтом.