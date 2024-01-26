Звезде фильма «Стиляги» прислали подозрительную статуэтку «112»: актер Шагин вызвал полицию после получения посылки со статуэткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что звезде фильмов «Стиляги» и «Союз спасения» Антону Шагину неизвестный отправитель прислал коробку со статуэткой. По данным канала, артист сразу вызвал полицию.

Как пишет «112», Шагин заказывал в интернет-магазине баян для съемок в новой картине, но курьер принес ему статуэтку богини правосудия Фемиды. В публикации говорится, что актер, вспомнив о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, не стал рисковать и вызвал правоохранителей.

По данным «112», опасения Шагина были небеспочвенны: он неоднократно получал угрозы из-за поддержки ВС России. Как сообщает канал, прибывшие на место полицейские изучили предмет, присланный Шагину, и не нашли опасных веществ.

Ранее стало известно, что брат Антона Шагина Константин уехал в зону проведения спецоперации на Украине. По словам актера, его близкий родственник настроен решительно. Шагин рассказал, что брат не служил в армии, но тем не менее отправился на фронт. Кинозвезда отметил, что был удивлен и невероятно горд решением своего родственника.

Накануне суд вынес вердикт по делу Дарьи Треповой, которая передала статуэтку со взрывчаткой Владлену Татарскому. За теракт девушку приговорили к 27 годам лишения свободы и штрафу 600 тысяч рублей.