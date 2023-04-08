На похороны военного корреспондента Владлена Татарского на Троекуровском кладбище в Москве пришла его вдова, сообщает Telegram-канал «Звезда». Женщина была с вооруженной охраной, ее лицо закрывала маска.
Предприниматель Евгений Пригожин в ходе прощальной церемонии передал вдове Татарского жетон ЧВК «Вагнер», сообщает сообщество «ЧВК Вагнера — военное обозрение» во «ВКонтакте».
Ранее завершилась церемония прощания с Татарским, погибшим в результате теракта в Санкт-Петербурге. Военкора похоронили с воинскими почестями под звуки гимна России.
На церемонии присутствовали экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и сотни других граждан, включая членов семьи Татарского, его друзей и сослуживцев.
Татарский погиб 2 февраля в результате взрыва в петербургском кафе, где проходил его творческий вечер. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую журналисту подарила девушка по имени Дарья Трепова. При взрыве пострадали 40 человек.
Трепова была арестована до 2 июня. Ей грозит до 25 лет лишения свободы по статье о теракте.