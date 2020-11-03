Звезда «Уральских пельменей» осудил свердловские власти из-за карантина

https://static.news.ru/photo/71834908-1df5-11eb-98f9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Исаев Фото: vk.com/sergei_isaev

Участник комедийного объединения «Уральские пельмени» Сергей Исаев раскритиковал решение властей Свердловской области о переводе школьников региона на дистанционную форму обучения.

Дети не могут сказать «хотим в школу», а родителей слушают не особо. А вот владельцев ресторанов, ночных клубов, торговых и фитнес-центров слышат. Нельзя их лишать школы! Убиваем образование, — написал артист под постом губернатора Свердловской Области Евгения Куйвашева в Instagram.

Ранее стало известно, что свердловские школьники со следующей четверти перейдут на дистанционное обучение. Об этом в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

По его словам, сейчас специалисты проверяют технические возможности всех учебных заведений региона. Где это необходимо, оперативно наладят связь, писал NEWS.ru.