Звезда «Уральских пельменей» осудил свердловские власти из-за карантина

Участник комедийного объединения «Уральские пельмени» Сергей Исаев раскритиковал решение властей Свердловской области о переводе школьников региона на дистанционную форму обучения.
Дети не могут сказать «хотим в школу», а родителей слушают не особо. А вот владельцев ресторанов, ночных клубов, торговых и фитнес-центров слышат. Нельзя их лишать школы! Убиваем образование, — написал артист под постом губернатора Свердловской Области Евгения Куйвашева в Instagram.
Ранее стало известно, что свердловские школьники со следующей четверти перейдут на дистанционное обучение. Об этом в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.