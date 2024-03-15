Звезда «Сватов» взял перерыв в карьере из-за серьезной операции SHOT: Федор Добронравов отменил все спектакли до конца года после операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федор Добронравов

Telegram-канал SHOT сообщает, что актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли до конца года. По его данным, 62-летнему артисту предстоит продолжительная реабилитация после серьезной операции.

Канал выяснил, что в конце февраля звезда «Сватов» обратился ко врачам с жалобами на боли в шее и позвоночнике, а также на трудности с глотанием. Авторы канала утверждают, что у Добронравова нашли дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза, после чего ему экстренно удалили дискоостеофитный комплекс на уровне двух позвонков.

Как пишет SHOT, в стационаре актер провел восемь дней, его уже выписали, однако впереди его ждет продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов. Отмечается, что на фоне проблем со здоровьем он решил пока отказаться от выступлений.

14 февраля в Культурном центре ЗИЛ в Москве был отменен спектакль «Ты где-то рядом» с Федором Добронравовым в главной роли. В пресс-службе учреждения сообщили, что постановку перенесли из-за ухудшения самочувствия артиста. Агент Добронравова Ирина Сойкина подтвердила отмену мероприятия из-за болезни актера. Жена и сыновья народного артиста РФ не раскрывают подробности его состояния.