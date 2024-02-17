Звезда «Слова пацана» признался в постоянном напряжении на съемках Рузиль Минекаев рассказал о постоянном напряжении во время съемок «Слова пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Рузиль Минекаев

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев рассказал, что во время кастинга и первого съемочного дня постоянно испытывал напряжение. В эфире телепередачи «2Верник2» он отметил, что роль Марата, брата героя Ивана Янковского Вовы Адидаса, стала первой ведущей в его карьере.

Я все время был в напряжении полном, до самого первого съемочного дня, чтобы на всякий случай сильно не расстраиваться, если что-то пойдет не так, не мог поверить, — поделился он.

По словам 24-летнего артиста, первый день съемок прошел «круто», однако он не испытал облегчения и стал думать о том, как справиться с ролью на все 100%.

Ранее стало известно, что Минекаев сыграл уличного хулигана Ширмика в сериале «Подслушано в Рыбинске». Триллер повествует о запутанном расследовании, которое проводит журналист региональной газеты. По сюжету полиция обратится за помощью к герою Минекаева.

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров считает, что новая роль Рузиля Минекаева может превратить его в актера одной роли. По его словам, на экране он снова предстанет в образе хулигана, а для актера играть одну и ту же роль — большая беда. Кинокритик напомнил судьбы других популярных актеров, которые также стали заложниками одной роли. Среди них Джим Керри, которого воспринимают как комика, и все его серьезные проекты проваливаются.