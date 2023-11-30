Звезда «Семнадцати мгновений весны» может умереть из-за голодания SHOT: актриса Наталья Дрожжина может умереть из-за голодания

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Наталья Дрожжина

Telegram-канал SHOT сообщил, что советская и российская актриса Наталья Дрожжина, которая запомнилась зрителям по фильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка», может умереть из-за голодания. По информации канала, после инфаркта у артистки парализовало лицо, она с трудом говорит и ест.

Как передает SHOT, вес Дрожжиной составляет всего 41 килограмм. По данным канала, актриса постоянно жалуется на быструю утомляемость, головокружения и одышку. SHOT выяснил, что специалисты пытались восстановить жевательную функцию и речь Дрожжиной, но последствия инфаркта оказались необратимы.

Ранее сообщалось, что актриса перенесла инфаркт в начале октября. Возможной причиной случившегося мог стать сильный стресс на фоне скандала с наследством актера Алексея Баталова.

В июле Дрожжина сообщала, что подаст в суд иски против вдовы и дочери Баталова. Общая сумма исков составляет более 4 млн рублей, речь идет о взыскании потраченных на содержание семьи артиста средств. По словам Дрожжиной, она считает неверным решение Замоскворецкого суда Москвы, согласно которому родственники Баталова должны выплатить ей и супругу Михаилу Цивину около 900 тысяч рублей.