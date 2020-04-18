Звезда ролика «Никакого праздника» устроилась на первую работу

https://static.news.ru/photo/6f4d9a76-817e-11ea-9753-fa163e074e61_660.jpg Ася Петряева Фото: Ася Петряева/vk.com

Ася Петряева из Калуги, которая в 2010 году взорвала Интернет своей реакцией на поход в школу 1 сентября рассказала о том, как живёт сейчас и какую профессию выбрала.

Никакого праздника. Меня сначала закрыли, потом шарик не дали. Ничего нельзя! Нас всех выгнали туда. А вы все стоите, вот так глаза раскрыли и смотрят, — кричала тогда Ася.

Сейчас она превратилась в настоящую красавицу и, как оказалось, учится на учителя русского и китайского языков. При этом, Ася сейчас трудится администратором в салоне красоты.

Я не готова посвятить большую часть времени второму языку, хотя учусь на учителя русского и китайского. Если нет страсти к чему-то, то зачем заставлять себя? Работаю сейчас администратором в салоне красоты. Сочла, что это будет хорошим толчком для меня, дабы в дальнейшем я была как человек, — поделилась звезда Сети со StarHit.

При этом Петряева шутит, что любые её новые знакомые сразу вспоминают об этом видео. Ася говорит, что никогда не считала себя популярной, поэтому не может говорить о минусах славы в Сети, но подчёркивает, что для ребёнка это в принципе не очень приятно из-за хейтеров. Ася уверена, что самое главное для неё сейчас — больше уделять внимания близким. Девушка также надеется, что «этот страшный для каждого период времени скорее пройдет, и мы снова сможем выйти на улицу спокойно!»

Как писал NEWS.ru, ранее Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом находится на домашнем карантине, рассказала, что им много времени приходится проводить у компьютера, также они часто звонят родным и близким, и в благотворительные фонды, которые курируют, однако трое детей периодически мешают им работать.