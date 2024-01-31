Звезда «Кривого зеркала» признался, что влюбился в военкора из Донбасса Морозов признался в любви к военкору Соколовой из Донбасса

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Александр Морозов

Артист эстрады, звезда юмористической программы «Кривое зеркало» Александр Морозов признался, что влюбился в военного журналиста Елену Соколову, с которой познакомился во время поездки в Донбасс. В программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» он рассказал, что встретил 27-летнюю девушку во время совместного выступления перед бойцами. Тогда Морозов и Соколова, одетые в Деда Мороза и Снегурочку, поздравляли военнослужащих с Новым годом.

Следующая встреча военкора и артиста состоялась в Ростове-на-Дону. Морозов признался, что посчитал Соколову очень юной, однако его сердце «осталось у нее».

У нас такая теплая дружба с ней! Я не знаю, к чему это приведет, но мое сердце осталось у Леночки Соколовой, — рассказал артист.

Ранее российский форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что хотел бы провести мальчишник в Европе. Известно, что спортсмен находится в отношениях со Стефанией Маликовой, дочерью певца Дмитрия Маликова. Минувшим летом влюбленные провели отпуск в Европе и особенно полюбили Италию. Впервые о романе молодых людей заговорили в 2022 году.