Звезда фильмов Гайдая срочно обратилась к врачам SHOT: народная артистка РФ Селезнева срочно обратилась к врачам после ковида

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Наталья Селезнева

Telegram-канал SHOT сообщает, что народная артистка РФ Наталья Селезнева экстренно обратилась к врачам с осложнениями из-за COVID-19, ей назначен курс терапии. По данным канала, у 78-летней звезды фильмов Леонида Гайдая были насморк, кашель и в целом плохое самочувствие.

Как пишет SHOT, врачи диагностировали острую инфекцию дыхательных путей. Согласно информации канала, Селезнева проходит лечение амбулаторно, ей прописали противовирусные препараты. На данный момент риска развития пневмонии нет, отмечает канал.

Селезнева сыграла Лиду в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965) и Зину в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Всего она снялась более чем в 60 советских и российских фильмах. Также артистка озвучила аиста — главного героя в мультфильме «Халиф-аист» (1981).

От осложнений из-за коронавируса в 2021 году умер народный артист РСФСР Василий Лановой, в декабре 2023 года на его могиле установили памятник. Официальное открытие каменной плиты на Новодевичьем кладбище пройдет позднее.

В конце прошлого года с пневмонией в больницу попала телеведущая Лера Кудрявцева, когда она находилась по работе в Минске. Ведущая жаловалась на слабость и сильный кашель. После лечения в местной клинике она вернулась в Москву.