Звезда фильмов «Аванпост» и «Кентавр» пожаловалась на угрозы «112»: актриса Ксения Кутепова пожаловалась на угрозы с неизвестных номеров

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ксения Кутепова

Telegram-канал «112» сообщает, что российская актриса Ксения Кутепова, известная по ролям в кинофильмах «Аванпост» и «Кентавр», пожаловалась на поступающие с неизвестных номеров угрозы. По информации канала, злоумышленники сначала писали ей в Telegram, а позже стали звонить на личный номер.

Неизвестные грозились «повесить» на артистку звонок в ГИТИС с сообщением о минировании. После этого они начали звонить ей на мобильный телефон, однако, как пишет «112», женщина не отвечала на эти звонки. По информации канала, действия злоумышленников этим не ограничились — 14 ноября они позвонили матери Кутеповой и озвучили аналогичные угрозы, а также пообещали сообщить полиции о минировании метрополитена от ее лица.

Ранее похожему шантажу подверглась актриса сериала «Папины дочки. Новые» Полина Денисова. 19-летней студентке ГИТИС угрожали публикацией личных данных, если она не перечислит деньги. Также девушке угрожали организацией рассылки сообщений о минировании учебных заведений, торговых центров и станций метро Москвы от ее имени. Сначала злоумышленники требовали 80 тысяч рублей, но затем повысили сумму до 1 млн рублей.

В ноябре преступники инсценировали в Салехарде похищение девятилетней девочки, которую убедили в том, что ее родители попали в аварию. Мошенники потребовали выкуп в размере 2 млн рублей. Полицейские приступили к розыску преступников.