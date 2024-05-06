MK.RU: звезда фильма «Варвара-краса, длинная коса» отсудила дом у сына MK.RU: актриса Клюева отсудила загородный дом за 70 млн рублей у сына

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MK.RU со ссылкой на решение Севастопольского района суда сообщает, что актриса Татьяна Клюева, известная по фильму «Варвара-краса, длинная коса», отсудила загородный дом у сына спустя два года тяжб. По информации СМИ, недвижимость оценивается в 70 млн рублей.

Издание уточнило, что в прошлом году актриса проиграла судебный процесс, в результате чего ее квартира в центре Севастополя отошла сыну. В публикации сообщается, что площадь недвижимости составляла почти 100 квадратных метров. По данным MK.RU, Клюева решила не оставлять эту ситуацию просто так и продолжила судебные тяжбы, в результате чего прежнее решение суда было отменено, и дом отошел обратно знаменитости.

По данным издания, после смерти супруга Клюева подписала отказ от имущества в пользу своего сына. При этом, по информации портала, сама актриса утверждает, что не помнит, как подписывала документы. В публикации уточняется, что она считает, что ей давали какие-то препараты.

Ранее сообщалось, что дочь певца Дмитрия Маликова Стефания отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики. Мать предпринимательницы Елена Маликова сообщила изданию, что ее наследница «стопроцентно права» в данной ситуации.