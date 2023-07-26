Звезда фильма «Горячий снег» раскрыл способ спасти мир от ядерной войны Актер Назаров назвал коммунизм единственным способом предотвратить ядерную войну

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Назаров

Коммунизм способен спасти Россию «от европейского и американского хамства», а мир — от ядерной войны, заявил NEWS.ru народный артист РФ Юрий Назаров, снимавшийся в фильмах «Горячий снег» и «Маленькая Вера». По его мнению, нашей стране жизненно необходимо возвращаться к идеям коммунизма.

Вспомним историю. Ядерные бомбы «Малыш» и «Толстяк», которые Америка испытала в августе 1945 года в Хиросиме и Нагасаки на живых людях. Современные ядерные заряды в сотни раз превышают оружие того времени. И если вдруг сейчас кто-то не удержится и нажмет на кнопку — улетим все с нашей прекрасной планеты, — считает Назаров.

Актер отметил, что искать решение проблемы угрозы ядерной войны стоит в творчестве поэта Александра Пушкина и идеях коммунизма.

Ответ — что делать — у того же Пушкина: «Когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся...» (из стихотворения «Он между нами жил...». — NEWS.ru). Коммунистическая идея, между прочим. Я убежден в том, что России жизненно необходимо возвращаться к идеям коммунизма, — заявил Назаров.

Ранее Назаров отметил, что снос властями Украины памятников героям войны свидетельствует о победе маразма. За разрушение советских монументов он назвал Украину дурой. Артист добавил, что «коммунизм — это идеология созидания, а не потребления, в которое Россию пытались загнать с начала 90-х».