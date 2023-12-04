Звезда «Бригады» назвал глупостью слова о вреде бандитских сериалов Продюсер Иншаков призвал не списывать преступность на фильмы

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Списывать преступность на фильм — это глупость, заявил NEWS.ru актер, режиссер и каскадер Александр Иншаков, который в свое время продюсировал «Бригаду», отвечая на вопрос NEWS.ru о призывах запретить сериал «Слово пацана». По его словам, криминальная ситуация в стране зависит от работы правоохранительных органов.

В нашей замечательной стране преступная жизнь была раньше, есть сейчас и будет. Всё будет зависеть от того, как будут работать наши правоохранительные органы. И списывать преступность на фильм не стоит, это глупость. В таком случае нужно запрещать множество фильмов и книг, уж не знаю, насколько это правильно, — заявил Иншаков.

По его словам, он сам столкнулся с подобной ситуацией после выхода сериала «Бригада», который также пытались «утрамбовать». Но в итоге вышло так, что все зрители перешли на сторону сериала.

Понимаете, ведь и раньше шли такие фильмы, как «Крестный отец», «Однажды в Америке». Они получили всевозможные награды, побеждали на премиях. И после их показа в Америке и прочих странах преступная деятельность не начиналась, — резюмировал Иншаков.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ с просьбой проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок». По мнению парламентария, фильмы пропагандируют среди подростков опасный образ жизни и «уже есть первые жертвы».