«Звери попрятались»: министр рассказал о ночи на перевале Дятлова

https://static.news.ru/photo/b591bd16-7c44-11eb-bd84-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Министерства культуры Челябинской области

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин побывал на месте гибели группы Дятлова и провёл там целую ночь. Он и ещё восемь человек были экипированы самой современной одеждой и техникой, но даже это не облегчило экстремальность условий, признался глава регионального ведомства.

Всё было предельно жёстко по температуре, переваливало за 50. Даже звери попрятались, — отметил Бетехтин в интервью телеканалу «Звезда».

Ни с чем таинственным, продолжил челябинский министр, его группе встретиться не удалось. На пути им попадались только соболи. Однако Бетехтин отметил, что даже представить себе не может, как при таких условиях участники группы Дятлова могли в одних носках и без верхней одежды находиться на открытом воздухе.

Группа из девяти туристов, в основном студентов, под руководством Игоря Дятлова в 1959 году совершала лыжный поход по Северному Уралу. Предположительно в ночь на 2 февраля все они погибли в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Точная причина смерти членов группы Дятлова не установлена до сих пор и является одной из загадок современности. Место гибели туристов с того времени стало культовым, но попасть туда непросто.

7 февраля депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев едва не погиб во время экстремальной снегоходной экспедиции на перевал Дятлова. Отстав от группы, он перевернулся на снегоходе и долго не мог выбраться из снежного плена. ЧП произошло на обратном пути после посещения перевала.

10 февраля группа туристов из Москвы не вернулась к намеченному времени с перевала Дятлова в Свердловской области, куда отправилась, чтобы почтить память загадочно погибших в феврале 1959 года путешественников, сообщал NEWS.ru.