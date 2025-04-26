Зураба Церетели похоронили на Дидубийском пантеоне

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Похороны Зураба Церетели

Скульптора Зураба Церетели похоронили на Дидубийском пантеоне в Тбилиси, сообщает корреспондент NEWS.ru. Художник-монументалист будет покоиться рядом с официальной супругой Инессой Андроникашвили, которая умерла в 1998 году. До похорон состоялась церемония отпевания Церетели в церкви иконы Божьей Матери, руководил ею местоблюститель католикоса-патриарха всея Грузии владыка Шио.

Память живописца почтили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Они выразили соболезнования родным и близким покойного, после чего вместе со всеми обошли гроб с телом Церетели. Проститься со скульптором также пришли деятели искусств и рядовые граждане.

Ранее заслуженный деятель искусств Российской Федерации Татьяна Михалкова заявила, что Церетели был «человеком-глыбой», который многое сделал для культуры РФ. По ее словам, скульптор помогал молодым дизайнерам, всегда предоставлял площадки для показов. Она добавила, что Церетели был добрым, отзывчивым и улыбчивым человеком.

Живописец скончался 22 апреля на 92-м году жизни из-за остановки сердца. 23 апреля его отпевание прошло в храме Христа Спасителя в центре Москвы, там же состоялась панихида. 24 апреля тело скульптора перевезли в Тбилиси.