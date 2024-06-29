Зумеры описали арендную квартиру мечты «Газета.ru»: зумеры хотят снимать квартиру в центре и платить 50 тысяч

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Молодое поколение россиян хотели бы арендовать квартиру в новостройке, которая располагается в центре города, а ее стоимость составляет не более 50 тысяч рублей в месяц, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование популярного сервиса недвижимости. В опросе приняли участие 1200 респондентов из разных регионов в возрасте от 18 до 27 лет.

При выборе жилья большинству зумеров — 62% — важен эстетический ремонт, наличие мебели, техники — не только базовой, но и дополнительной, например, кондиционера, посудомоечной машины и сушилки для белья. Также респонденты хотели бы, чтобы рядом с домом находились супермаркеты, ПВЗ и прогулочные «зеленые зоны».

В то же время почти каждый второй участник опроса заявил, что рядом с домом необходимо наличие частной медклиники, стоматологии, городской поликлиники или больницы. В список важных параметров при выборе арендной квартиры попала близость детской образовательной инфраструктуры. 43% молодежи желают иметь рядом школу, детский сад, спортивные секции, кружки и клубы с факультативными занятиями.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что летом 2024 года в России стоит ожидать снижения цен на аренду жилья. По его словам, снимать жилье может стать дешевле на 5–10%. Он советует заранее обговорить этот вопрос с собственником.