Зрителей не пустят на парад Победы в Омске

https://static.news.ru/photo/3cc0114a-afde-11ea-a53e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Омской области рассказало о предстоящем параде Победы. Мероприятие пройдёт без зрителей.

В городе будет организовано торжественное построение войск местного гарнизона, передаёт РИА Новости. Его будут транслировать на региональном телеканале и в соцсетях.

В настоящий момент рассматривается два варианта действий: привлечение ветеранов Великой отечественной войны и установка трибун для приглашённых гостей или отказ от любых зрителей. Окончательное решение власти примут в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Режим самоизоляции на территории региона отменили 15 июля.

Как писал NEWS.ru, 13 российских городов отказались от проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Решение приняли Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Пенза. Не будет парада, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Вологде, Челябинске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле. Решение города приняли за 10 дней до даты проведения торжества.

Кремль отнёсся к принятому решение с пониманием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главам регионов виднее, как обстоят дела, как выстраивать прогнозы и принимать решения.

В связи с ситуацией с распространением коронавируса проведение парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне было перенесено с 9 мая на 24 июня — день исторического парада 1945 года, проведённого на Красной площади с победой вернувшимися из Европы советскими военными. Глава государства Владимир Путин объявил об этом 1 июня, сославшись на стабилизацию эпидемической обстановки в России.

За последние недели обстановка с COVID-19 в стране почти не изменилась. Как и в мае, ежедневно выявляют около 8–9 тысяч заражённых. Россия держится на третьей в мире строчке по распространению вируса среди населения.