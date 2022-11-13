Офтальмолог: ведущие к слепоте заболевания встречаются у всех Катаракта и глаукома — основные причины потери зрения в пожилом возрасте

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13 ноября отмечается Международный день слепых, который призван привлечь внимание социума к проблемам людей, у которых способность видеть потеряна или существенно ослаблена. В канун этой даты NEWS.ru поговорил с офтальмохирургом, экспертом комитета Госдумы по охране здоровья Татьяной Шиловой. Она рассказала о болезнях органов зрения, фобиях пациентов и проблемах лечения.

— По оценкам экспертов, в России количество незрячих и слабовидящих превышает 210 тысяч человек. Какая самая распространённая причина потери зрения?

— По-прежнему это остаётся катаракта. Не только в России, но и во всём мире. Это проблема людей старше 60 лет. Вопрос только в том, насколько своевременно человек занимается её лечением. При катаракте происходит потеря зрения, но она обратимая. Заболевание ведёт к слепоте, но если оказана медицинская помощь, можно частично или полностью восстановить зрение. Но вот только проблема в том, что более 20% наших пациентов болезнь запускают. Когда катаракта перезревает, она за собой влечёт появление других заболеваний, которые уже являются необратимыми. Чаще всего глаукому (повышение внутриглазного давления с последующей атрофией зрительного нерва. — NEWS.ru). Это уже необратимая патология. Вылечить её и восстановить потерянное зрение невозможно. Современные технологии позволяют только не дать болезни прогрессировать. Также часто глаукома и катаракта появляются одновременно. Более того — капли от глаукомы ускоряют развитие катаракты. Это замкнутый круг.

— Странно слышать, что люди запускают катаракту. Это заболевание с очень неприятной симптоматикой — двоение в глазу, расплывчатость, туманность изображения. У моей бабушки она была, больше двух месяцев без лечения она не выдержала и легла на операцию.

— Мне бы хотелось, чтобы все пациенты действовали так, как ваша бабушка. Но не все такие. Причины как минимум две.

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.RU

Первая — отсутствие доступа к качественной медицинской помощи. По-прежнему не хватает оснащённости, возникают проблемы с оборудованием и квалификацией хирургов. Особенно если случай запущенный, катаракта переношенная, перезрелая. На этом этапе возникают довольно большие осложнения, которые делают хирургию гораздо более сложной. И даже не всегда возможной.

Вторая — люди боятся. Потому что катаракта не лечится консервативными методами, только хирургическим путём. Боятся тех ограничений, которые после операции могут быть. Боятся осложнений. Пересказывают друг другу страшные истории, связанные с хирургией катаракты. Только никого не смущает, что обычно речь идёт о событиях 20–30 летней давности. С тех пор медицина шагнула далеко вперёд. Появились новые технологии. Операции стали малотравматичными, с минимальным реабилитационным периодом. Сталкиваюсь часто с тем, что люди даже очень обеспеченные подвластны таким страхам. Казалось бы — они могут себе позволить лучшие модели хрусталиков, инновационные методики.

— Какие причины у катаракты, можно ли с помощью специальной диеты или упражнений для глаз её избежать?

— Катаракта — это возрастное заболевание, оно развивается у всех после 60 лет. Избежать его невозможно. Если человек думает, что у него всё в порядке, значит, пока не проявила себя симптоматика. Например, хрусталик поражён пока по краям, а центральная зона прозрачная. Тогда человек долгое время может видеть хорошо.

В более раннем возрасте болезнь может возникнуть при нарушениях обменного характера, например, при диабете, при ревматоидных заболеваниях. Когда есть неблагополучие в организме в целом.

— Есть ещё какие-то распространённые возрастные заболевания глаз?

— На третьем месте стоит дистрофия сетчатки. Она связана с наличием общих заболеваний — гипертонией, диабетом. Это заболевание — следствие нарушения обменных процессов.

— По каким причинам молодые люди теряют зрение чаще всего?

— Чаще всего это заболевания вследствие недоношенности. Недоношенные дети являются группой риска по болезням, предполагающим полную, необратимую потерю зрения. Такое происходит практически всегда. Органы зрения должны развиваться в темноте до момента рождения. Если человек появляется на свет раньше, то на сетчатку свет начинает попадать раньше. Она развивается неправильно. Появляются зоны, лишённые сосудов, возникает отслойка сетчатки, меняется структура стекловидного тела. Ну и второе — различные травмы. Но они случаются в любом возрасте. И молодые люди, и пожилые попадают в разные ситуации.