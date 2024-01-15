«Зрада за зрадой»: Коц о нежелании Запада передавать активы РФ Киеву Военкор Коц: Запад не хочет отдавать Украине российские миллиарды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад не хочет отдавать Украине замороженные российские активы из-за сомнений в законности такой процедуры, заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, это еще один удар для Украины, поскольку Киев уже «поделил» эти $300 млрд между приближенными к кормушке.

Киев уже мысленно поделил российские $300 млрд среди самых приближенных к бюджетной кормушке, а тут такая подстава со стороны союзников. Запад вообще в последнее время обнаглел. Стреляет украинскими ракетами по хуситам, поставляет украинские ЗРК Израилю, тратит внимание, которое мог бы уделить украинцам, далекому и непонятному Тайваню. Зрада за зрадой (измена за изменой. — NEWS.ru), — написал Сладков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о передаче замороженных российских активов Киеву является справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.

В этой связи член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина привыкла жить за счет России, поэтому Киев просит передать ему замороженные на Западе российские средства. По его словам, больше половины денег украинские власти «обычно разворовывают».