https://static.news.ru/photo/87468b02-1ce2-11ea-b1c6-fa163e074e61_660.jpg Валерий Зорькин Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин рассказал об участившихся нарушениях социальных прав в стране. По его словам, из 14–15 тысяч жалоб, поступающих за год, большинство относится именно к этой проблеме.

И суд тут, конечно, находится в достаточно деликатном положении, потому что наша задача, чтобы не получился перевес и неадекватная защита одних в ущерб другим. Это, кстати, и в других правоотношениях очень важно, потому что Конституционный суд всегда оказывается неправ перед какой-то стороной. Нельзя так всем понравиться, — цитирует Зорькина «Интерфакс».

Также он отметил участившиеся случаи негативных публикаций в СМИ. Зорькин говорит, что Конституционный суд в этом вопросе набирается терпимости и не реагирует на критические оценки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину книгу судебных решений.