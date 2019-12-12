Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин рассказал об участившихся нарушениях социальных прав в стране. По его словам, из 14–15 тысяч жалоб, поступающих за год, большинство относится именно к этой проблеме.
И суд тут, конечно, находится в достаточно деликатном положении, потому что наша задача, чтобы не получился перевес и неадекватная защита одних в ущерб другим. Это, кстати, и в других правоотношениях очень важно, потому что Конституционный суд всегда оказывается неправ перед какой-то стороной. Нельзя так всем понравиться, — цитирует Зорькина «Интерфакс».
Также он отметил участившиеся случаи негативных публикаций в СМИ. Зорькин говорит, что Конституционный суд в этом вопросе набирается терпимости и не реагирует на критические оценки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину книгу судебных решений.
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