Зоозащитники обвинили иркутский приют в убийстве 50 тысяч животных

https://static.news.ru/photo/1f7004ac-2c92-11eb-9dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зоозащитники обвинили приют под Иркутском в убийстве 50 тысяч собак и кошек. По данным активистов, относящийся к ООО «Пять звезд» приют систематически уничтожает безнадзорных животных.

Как сообщает «Интерфакс», зоозащитная организация обратилась к генеральному прокурору, а также в СК и МВД, чтобы взять под контроль расследование убийств.

Зоозащитники также разместили соответствующую петицию на сайте Change.org.

Отмечается, что в начале ноября волонтёрам удалось проникнуть в приют в поселке Карлук в 13 км от Иркутска. На его территории они нашли многочисленные трупы животных, часть из них хранилась в морозильных камерах. Также лежали мешки с трупами собак со следами насильственной смерти.

Руководитель ООО «Пять звёзд» А.Солдатов считает эти заявления провокацией, а все обвинения надуманными.

Ссылаясь на расследования местных активистов, авторы обращения утверждают, что организация систематически убивает бездомных животных жестокими способами прямо во время отлова. Только единицы поступают в так называемый в приют, где в течение быстрого времени умирают от голода, жажды и инфекции.

За все время, согласно тексту обращения, Солдатов убил более 50 000 собак и кошек.

Как ранее писал NEWS.ru, чаще всего городские службы забирают кошек и собак, которые бегают по улицам без чипов и ошейников, а вот породистых питомцев к дверям приютов подбрасывают сами хозяева. Как рассказали в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства, в Москве работают 13 муниципальных приютов. Туда и попадают дворняжки, которые никому не нужны.