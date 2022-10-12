Зоозащитники Новосибирска показали видео со спасенной совой Гавклем

Фото: vk.com/birds54

Сова Гавкль

Сотрудники Центра защиты диких животных (ЦРДЖ) в Новосибирске показали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик с участием спасённой трехмесячной совы Гавкля, которая получила сильный ушиб головы и перелом крыла, сообщает «Сиб.фм».

Получившую травмы сову принесли новосибирским зоозащитникам в сентябре, после чего ей сразу же оказали первую необходимую помощь, и кажущийся опасным перелом стал заживать еще до начала назначенной операции. Сова не стремилась летать с поврежденным крылом, в связи с чем лечение пострадавшей проходит довольно быстро.

Как отметили зоозащитники, необычным стали последствия сильного ушиба головы. Поведение взрослой птицы «откатилось» до птенцового: сова не боится людей и даже доверяет им, стремится быть в центре внимания, а также не проявляет страха и агрессии, свойственные дикорожденным сплюшкам.

Кроме того, сова постоянно издает характерные звуки, за которое она и получила своё имя — Гавкль.

Гавкль — очень уникальный и нестандартный сплюш. А своей стойкостью, стремлением и неподдельным интересом к жизни, которые не каждому-то человеку свойственны, он просто покорил наши сердца. И абсолютно точно покорит ваши, — рассказали новосибирские зоозащитники.

В настоящее время сотрудники ЦРДЖ поставили перед собой цель провести послеоперационную терапию, включающую уколы и заживления, а также вдоволь накормить Гавкля насекомыми и мышатами.

Ранее сочинские зоозащитники сообщили о работе «чёрного отлова» животных в городе. В Сочи работает компания из Ростова-на-Дону, заключившая муниципальный контракт на поимку и стерилизацию бродячих животных. Зооволонтер Татьяна Ткаченко рассказала, что компания и раньше получала госконтракты, работала под разными названиями, а все пойманные сотрудниками животные пропадали без вести.14 сентября зоозащитникам удалось спасти 37 собак из фургона отлова, в котором собаки содержались без соблюдения условий перевозки.