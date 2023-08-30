Зоозащитники напомнили о проблеме брошенных животных Зоозащитница Рубцова: число брошенных животных растет после дачного сезона

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После окончания дачного сезона число брошенных животных заметно растет, рассказала директор Альянса зоозащитников животных Московской области Юлия Рубцова. Комментируя ситуацию «Радио 1», она уточнила, что оставляют как питомцев, которые приехали с хозяевами, так и тех, которые «прибились» к людям, пока те отдыхали.

Брошенными оказываются и те животные, которые приехали с хозяевами отдыхать. Это бывают и те животные, которые «прибиваются», когда люди приехали на участок на все лето. Его накормили, животное привыкает, а после люди уезжают и бросают животное, — пояснила зоозащитница.

Глава альянса подчеркнула, что большинство людей не обращаются за помощью к волонтерам. При желании найти питомцу новый дом важно сделать это заранее, предупредила зоозащитница. Рубцова подчеркнула, что маленькому животному можно быстро найти других хозяев, больших собак при этом берут неохотно. В связи с этим волонтеры вынуждены договариваться с передержками и приютами. Эксперт напомнила, что привыкшему к человеку питомцу практически невозможно выжить на улице.

Люди должны понимать, что волонтеры — это крик души, это бесплатно. Обратитесь к ним, чтобы животное не осталось на улице. Это только человеческий вопрос, отношение человека к этой ситуации, — заключила Рубцова.

Юрист Анастасия Комагина ранее вступилась за жительницу махачкалинского микрорайона Репродукторный, которая подкармливала стаю бездомных собак, напавших на мальчика. Эксперт выразила уверенность, что корень проблемы кроется в несовершенстве российского законодательства в сфере контроля численности безнадзорных животных.