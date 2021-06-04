Зоозащитник рассказал о подпольных «гладиаторских боях» в России

https://static.news.ru/photo/ed1d1d7c-c50d-11eb-8004-96000091f725_660.jpg Фото: Adam Lawrence/Global Look Press

В России установлено наказание за жестокое обращение с животными. С 2018 года попали под запрет собачьи бои, однако подобные мероприятия продолжают проводиться нелегально. В ряде случаев в них участвуют и люди. Об этом вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев рассказал телеканалу «360».

На территории каждого субъекта Федерации есть где-то четыре-пять таких вертепа. Это не только собачьи бои, есть бои между людьми и собаками, просто гладиаторские бои, — пояснил он.

Зоозащитники постоянно сталкиваются с жертвами таких боёв, но правоохранительные органы пресечением жестоких забав заниматься не спешат. Планомерная работа по их выявлению не ведётся, специальных подразделений для этого нет.

Коллега Горячева Карен Даллакян, возглавляющий фонд зоозащиты «Спаси меня», в свою очередь отметил, что собачьи бои — очень закрытая индустрия, там вращаются большие средства. Подобные мероприятия называются соревнованиями, но проводятся в частном порядке и со строгим контролем посетителей.

По словам Даллакяна, собачьи бои в основном процветают в кавказских республиках. Ранее они нередко проводились в Челябинской области, но пандемия коронавируса свела эти мероприятия на нет.

Зоозащитники отметили, что с законодательной точки зрения для предотвращения боёв сделано всё необходимое. Теперь дело за исполнительной властью.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить наказание за выброс домашних животных на улицу. В Госдуме предложили повысить штраф за это до 30 тысяч рублей.