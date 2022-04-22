Зоозащитник призвал к уголовным наказаниям после приговора Рашкину

Активист Альянса защитников животных Юрий Корецких в беседе с NEWS.ru выступил за уголовное наказание за браконьерство после приговора депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о нелегальной охоте. При этом он отметил, что по закону предусматриваются уголовные сроки, но выносит приговор судья, оценивающий состав преступления.

В законе есть уголовные сроки, насколько я понимаю, просто это на выбор судьи. Судья смотрит на тяжесть преступления и оценивает материалы дела. Да, я бы выступил, конечно, с тем, чтобы на практике больше сроков давать за браконьерство, потому что часто они отделываются вообще штрафом, не то что условным сроком, — заявил Корецких.

Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трём годам условно по делу о нелегальной охоте. Коммуниста также оштрафовали на 30 тысяч рублей, лишив водительских прав на полтора года, так как в ходе задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля.

Рашкин, в свою очередь, посчитал, что размер скандала несопоставим с «тяжестью проступка». Депутат признался в том, что он убил лося, но сделал это якобы по ошибке. В качестве оправдания Рашкин заявил, что он охотился на другое животное, на которое у него у него была охотничья лицензия. При этом во время задержания он привёл другую версию случившегося.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Позднее, в ноябре, Рашкин признался, что застрелил лося. Парламентарий произвёл два выстрела в животное, по его словам, у него было разрешение на отстрел парнокопытных. В КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.