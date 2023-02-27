Зоозащитница перечислила плюсы чипирования животных Зоозащитница Рубцова объяснила, что чипирование животных упростит их поиски

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Работа ветеринарной клиники в Москве

Чипирование упростит поиски пропавших собак и кошек, объяснила директор Альянса защитников животных по Московской области Юлия Рубцова. Она рассказала «Радио 1», что это позволит не только быстрее найти потерявшегося питомца, но и привлечь к ответственности владельца, если он решил выкинуть его на улицу.

По факту, это маленький кусочек метала с кодом, который прослеживается на определенном приборе. Он будет находиться под кожей, а не под мышцами или сухожилиями. Чип не принесет никакого вреда, но в несколько раз упростит поиски животного, — разъяснила зоозащитница.

Она также рассказала о пользе новых методических указаний для регионов по предотвращению нападения собак. Каждый регион должен организовать мониторинг и отлов бездомных животных, а также заниматься профилактикой тех случаев, когда жизнь и здоровье людей могут находиться под угрозой из-за диких собак.

Сейчас все действия регулируются федеральной программой по отлову, стерилизации, вакцинации и возврату в место обитания животных. Единственный город, где нет возврата — это Москва. Здесь остаются животные в приютах. Во-первых, это столица, а во-вторых, бездомные животные портят внешний вид города, — пояснила эксперт.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова ранее выступила за ужесточение правил выгула домашних животных. Она предложила ввести штрафы за нахождение питомца на улице без намордника и поводка.