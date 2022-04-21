Зоозащитник Корецких оценил приговор по делу депутата Рашкина

Активист Альянса защитников животных Юрий Корецких в разговоре с NEWS.ru прокомментировал приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину, которого Саратовский суд приговорил к трём годам условно по делу о нелегальной охоте. По его словам, в таких делах нужно смотреть на размер причинённого ущерба, но за браконьерство следует давать реальные сроки.

С одной стороны, вроде бы Рашкин раскаялся, сказал, что больше не будет заниматься охотой и займётся благотворительностью, защитой природы. Если он будет продолжать следовать своим словам, то три года условно для него соразмерное наказание. Плюс он потеряет мандат депутата Госдумы, что тоже будет уроком и примером для всех, — сказал Корецких.

В октябре 2021 года Рашкин участвовал в незаконной охоте на лося в Саратовской области. Депутат сначала пытался отрицать вину, заявив, что нашел уже разделанную тушу и просто загрузил ее в машину. Однако улики свидетельствовали против Рашкина: на его одежде обнаружили следы крови, а в лесу следователи нашли ружье и охотничий билет на имя парламентария.

В ноябре депутат признался, что застрелил лося. Он произвёл два выстрела в животное. В КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.

Весной 2022 года депутат купил лося взамен животного, которое он застрелил. Власти Саратовской области не смогли принять его: как сообщила депутат нижней палаты парламента Ольга Алимова, они не знали, «что делать в таких случаях».