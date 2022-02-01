Зоозащитница рассказала о сложностях содержания совы в квартире

Многие люди думают, что совы — милые и умные животные, но на деле это «крылатые убийцы», заявила зоозащитница Любовь Томирис. Она подчеркнула, что даже маленький совёнок может броситься когтями в глаза человеку, пишет «МК в Красноярске».

Многие люди хотят завести дома сову, думая, что это спокойная птица, символ мудрости. Совы — примитивные птицы. Им не нужно быть умными. Сова — это машина для убийств. Когда человек заводит сову, то он ожидает, что сова будет милой и контактной, как попугай. Это далеко от истины. Даже маленький совёнок может бросаться в глаза когтями, — подтвердила Томирис.

Она добавила, что многих вводят в заблуждение видеоролики с якобы милыми и беззащитными совами. На деле же, убеждена Томирис, эти птицы не защищаются, только если чем-то больны. Зоозащитница подчеркнула: сову очень сложно держать в квартире, потому что эти птицы должны двигаться. К тому же у них очень нежные перья, которые могут быть повреждены клеткой или неудобным вольером.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что собак нельзя катать на санках и тюбингах. По словам эксперта, подобные развлечения могут привести к серьёзной травме питомца из-за скользкого покрытия. Он также добавил, что собаки в таких условиях могут получить сильный стресс.