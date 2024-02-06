Зоозащитница пожаловалась на бездействие полиции после очередного избиения Зоозащитница Неволина заявила, что полиция не защитила ее от преследователя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Центра помощи бездомным животным «Сытый котик» в Бийске Юлия Неволина рассказала, что много раз обращалась в правоохранительные органы с просьбой защитить ее от преследователя, но они так и не смогли этого сделать. В беседе с NEWS.ru зоозащитница отметила, что напавший на нее злоумышленник поставил себе цель испортить ей жизнь.

Я неоднократно обращалась в полицию с просьбой меня защитить, потому что невозможно так жить. Испортить мою жизнь становится смыслом его жизни, он все время делает записи, подслушивает разговоры, записывает на диктофон или на видео. Это происходит постоянно, круглосуточно, — поделилась Неволина.

Девушка также сообщила, что дома у агрессора хранятся диски, на которых в том числе есть ее фотографии. Неволина подчеркнула, что злоумышленник записывает всю информацию о ней и хранит ее в папках. Пострадавшая заявила, что никто не может ей помочь.

У него дома какие-то диски, на них все по папкам, по годам записано. Фотографии есть, какие-то скрины. В этих папках все по месяцам, в папочках, где месяц, — все по дням записано. В папочке, где день, — все по времени. Понимаете, все записывает. Невозможно так жить, и никто не может мне с этим помочь, — заключила зоозащитница.

Ранее Юлия Неволина заявила, что вместе с сестрой пострадала во время очередной операции по спасению кошек. По ее словам, во дворе жилого дома на них напал мужчина, который преследует женщину на протяжении семи лет. 31 января, когда она пыталась спасти подброшенных к подъезду котят, мужчина напал на женщин и нанес множество ударов по телу и голове.