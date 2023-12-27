Зоозащитница оценила идею эвтаназии бездомных собак Зоозащитница Рубцова: проблему бездомных собак решит наказание для заводчиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Узаконивание процедуры эвтаназии для бездомных собак и кошек в ряде регионов России не поможет сократить их число на улицах, считает директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова. Как рассказала эксперт в беседе с «Радио 1», вместо этого необходимо упорядочить деятельность заводчиков, предусмотрев для недобросовестных наказание.

Есть люди, которые разводят животных, чтобы развести и заработать. У нас существуют фермы, которые разводят щенков и кошек, как курят, в бешеных количествах. Животные просто сидят в клетках, рожают, а потом просто выкидываются. И мы никогда не поборем бездомность, пока не установим юридические права в этом вопросе, — подчеркнула зоозащитница.

Она напомнила, что в европейских странах недобросовестное отношение к животным карается серьезными штрафами, в то время как в России эта сфера практически не регулируется. Как рассказала Рубцова, в Европе нет возможности отдать собаку бесплатно в добрые руки, там люди покупают животное в приюте и платят штрафы за нарушение правил выгула. По мнению активистки, в России необходимо ввести обязательную регистрацию животных с обязательным чипированием, благодаря чему можно найти хозяина собаки.

Ранее в Чите в Забайкальском крае активисты провели митинг против эвтаназии бездомных животных. Зоозащитники выступили с критикой местного Центра временного содержания кошек и собак.