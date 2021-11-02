Зоозащитница напомнила россиянам о важности намордника для собак

Намордник может защитить собаку от специально рассыпанной отравы, а также от людей, которые могут навредить питомцу. Кроме того, поводок для собаки просто необходим, потому что она может вырваться и попасть под машину. Об этом «Радио 1» рассказала директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Правила выгула собак в первую очередь защищают само животное, потому что у многих людей сильно развиты фобии, касающиеся животных. Поэтому если вы гуляете с собакой без намордника, проходящий мимо человек может её испугаться и причинить вред животному. Кроме того, бывают случаи, когда люди специально разбрасывают отраву для животных, и намордник в этом случае защитит собаку, — пояснила Дмитриева.

Она также рассчитывает на то, что в скором времени в Госдуме будут приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на защиту животных. Согласно данной инициативе, мучители животных должны быть оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Должностное лицо заплатит от 15 до 30 тысяч, а юрлицо — 50 до 100 тысяч рублей.

По словам Дмитриевой, до сих пор «животные защищены всего одной статьёй Уголовного кодекса». Она также обратила внимание на то, что далеко не все преступления против животных подпадают под статьи УК.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, как правильно выгуливать чужую собаку. Он посоветовал до прогулки узнать о предпочтениях и повадках животного.