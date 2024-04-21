Названы главные правила ухода за кошками после скандала в котокафе Зоопсихолог Черников: местообитание кошек в котокафе должно быть обустроено

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Известный зоопсихолог Сергей Черников рассказал о том, как должно быть обустроено котокафе, приводит слова специалиста Telegram-канал 78.ru. По его мнению, необходимо учитывать потребности животных.

Местообитание должно быть обустроено, должен быть домик, какие-то лесенки, имитация деревьев и игрушки для имитации охоты. Важно, чтобы сам жизненный процесс не нарушал желаний животных, — сказал эксперт.

По словам Черникова, в котокафе кошки должны иметь возможность самостоятельно выбирать, когда им хочется общения, и прятаться, если они не желают контакта. Это поможет им чувствовать себя комфортно и уютно в кафе. Такие изменения в обстановке способствуют более гармоничной и спокойной жизни кошек в котокафе, добавил он.

Ранее в Санкт-Петербурге команда бывших сотрудников котокафе обвинила владелицу заведения в халатном отношении к животным. Одна из них поделилась с телеканалом видеообращением, в котором рассказала, что забрала часть животных на съемную квартиру, где содержит их в комфортных условиях. В свою очередь хозяйка котокафе утверждает, что регулярно занималась лечением животных, и обвинила бывших сотрудников в их краже.