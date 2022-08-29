Зоопсихолог прокомментировала закрытие корги-кафе в Петербурге Зоопсихолог Волкова: создание кафе с животными возможно только при наличии спецусловий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге всего через неделю работы закрыли корги-кафе из-за жалоб посетителей, которые сочли такое обращение с животными жестоким, сообщает «MK в Питере». Зоопсихолог Мирослава Волкова рассказала изданию, что существование такого заведения возможно и допустимо, но только при соблюдении специальных условий и если животные комфортно себя ощущают.

Если животное изначально лояльное, не боится, ему нравится общество людей, то почему бы не делать такие пространства. В целом идея хорошая, главное, все правильно организовать для благоприятных условий содержания животных, — рассказала эксперт.

В качестве примера Волкова приводит котокафе в Петербурге, в которых с животными можно контактировать, только когда кошки сами подходят к посетителю, а не насильно. В котокафе также есть специальные места, где четвероногие могут отдохнуть без присутствия людей. Зоопсихолог, однако, отмечает, что организовать кафе такого формата с собакой — гораздо сложнее.

Аналогичный случай произошел в Москве в 2019 году — тогда Роспотребнадзор закрыл мопсокафе. Причиной стало нарушение санитарных норм владельцами кафе. Тогда зоозащитники пожаловались, что в заведении «Мопс Тайм» издеваются над собачками.