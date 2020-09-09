Зоолог рассказал, как себя вести при встрече с кабаном на дороге

https://static.news.ru/photo/5874788a-f341-11ea-8063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ingolf König-Jablonski/ZB/Global look Press

Научный сотрудник центра РАН Санкт-Петербурга, зоолог Михаил Верёвкин прокомментировал инцидент с семейством кабанов на западном скоростном диаметре (ЗСД).

Водители заметили животных, которые быстро бежали от КАД в сторону трассы «Скандинавия». На опубликованном в соцсетях видео видно, что среди «бегунов» находились трое взрослых кабанов и два поросёнка.

По словам зоолога, кабаны отличаются большей организованностью, нежели лоси, и поэтому редко попадают под колёса автомобилей.

Гон у кабанов, в отличие от лосей, будет позже, в конце осени — начале зимы, в декабре. Поэтому это не связано с этим. Кабаны меньше боятся людей и больше выходят на дороги. Их численность больше в тех местах, где они выходят, — объяснил Верёвкин.

Он отметил, что кабанов прикармливают в охотхозяйствах, в связи с чем они много перемещаются и переходят дороги. При этом эти животные боятся машин, поэтому водителям при встрече с ними следует немного притормозить и пропустить. Если идёт стадо, нужно остановиться, так как с ним находятся поросята.

На дорогу, в отличие от лосей, они резко не выскакивают. Случаи столкновения с кабанами достаточно редки, — отметил специалист.

Верёвкин добавил, что обычно кабаны собираются в группы и перебегают дороги, когда никого нет, передают «Невские новости».

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