Зоолог объяснил, почему опасно приносить ежей домой Зоолог Воеводин посоветовал не приносить ежей из-за бешенства и блох в колючках

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Брать домой из леса на первый взгляд безобидного ежа не стоит, в колючках этих животных могут быть блохи и энцефалитные клещи, предупредил главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин. Он рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что у зверька также может быть бешенство. Кроме того, ночью животное будет мешать человеку спать из-за громкого топота: при ходьбе ежи наступают всей лапой.

Брать ежиков из леса домой не следует. Дело в том, что в их колючках могут прятаться блохи и энцефалитные клещи. Более того, зверьки могут быть больны бешенством, — пояснил зоолог.

По словам специалиста, еще один миф — это любовь ежей к молоку. На самом деле у этих животных нет фермента, который расщепляет лактозу, поэтому напиток может вызвать у ежа сильное расстройство пищеварения. Эти зверьки питаются насекомыми, улитками, лягушками и мышками. В связи с этим стоит угощать их мясом, фаршем или мучными червями. Дачники отмечают, что ежи также с удовольствием едят кошачий корм, но зоолог советует оставить его домашним питомцам, для которых он и был разработан.

Ежи, вопреки мифам, не питаются яблоками, они предпочитают животный корм. Возможно, фрукты случайно могут оказаться у них на колючках, когда зверьки находятся где-нибудь в листьях или ветках, — подчеркнул Воеводин.

Зоолог Павел Глазков ранее рассказал, что в России происходит массовое вылупление воронят, вороны защищают свое потомство и в этот период они опасны. По его словам, лучше обходить стороной места гнездования.