Зоолог дал советы, как спастись при встрече с дикими зверями Зоолог Кречмар посоветовал при встрече с диким зверем не пытаться его прогнать

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При встрече с диким животным в лесу или другой безлюдной местности не следует паниковать и пытаться прогнать его, заявил 360.ru зоолог Михаил Кречмар. Если зверь еще не заметил человека, нужно отойти на 200–300 м — на такое расстояние он вряд ли станет преследовать, отметил эксперт.

Не сближаться, разойтись, постараться отойти незаметно для зверя. Не пытаться его прогнать, потому что очень многие животные любопытны. Начнешь прыгать, как обезьяна, кричать, размахивать руками — могут начать подходить, — объяснил Кречмар.

Он порекомендовал всегда иметь при себе свисток — он может пригодиться при встрече с медведем. Если хищник начнет приближаться, можно снять куртку и поднять ее вверх, предложил эксперт. Он пояснил, что из-за слабого зрения медведь подумает, что перед ним более крупное существо, и может отступить.

Спасатель Алексей Дударев ранее посоветовал не поворачиваться спиной к медведю при встрече с животным, чтобы не спровоцировать нападение и остаться в живых. По его словам, нужно не поддаваться панике и медленно отходить от зверя по диагонали.