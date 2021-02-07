Зоогостиницы спасают кошек, чьи хозяева попали в реанимацию из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a447bb84-69dc-11eb-a553-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские зоогостиницы начали принимать животных, оставшихся дома без присмотра из-за того, что хозяин попал в реанимацию или умер от коронавируса.

По словам владелицы одной из таких организаций Зои Кофтаенко, иногда приходится отлавливать питомцев в пустой квартире.

Был случай: сын проживал отдельно от мамы, оба болели COVID-19, изолировались в разных квартирах. Маму увезли в реанимацию. Кошка без еды два дня сидела дома одна. Ключи у соседки. Но соседка как огня боялась заходить в эту квартиру, боялась заразиться. Нас попросили, мы приехали, взяли ключи у соседки, отлавливали кошку, — рассказала Кофтаенко.

Она уточнила, что если человек живёт один, к специалистам нередко обращаются его коллеги.

Кофтаенко также предупредила, что кошку могут запереть в опечатанной квартире, поэтому для её спасения потребуется присутствие участкового и представителя ЖЭУ, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что прививать инновационной вакциной против аллергии на кошек могут начать в России уже в 2023 году. Кроме того, данная вакцин будет действенна против гепатита В.