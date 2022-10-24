«Зомби, восставший из-под земли»: врач назвал причины раннего старения кожи Доктор Абакумов посоветовал отказаться от солярия, алкоголя и сигарет для сохранения красоты кожи

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Чтобы помочь коже сохранить свою красоту как можно дольше, необходимо пересмотреть свой образ жизни, перестать ходить в солярий, отказаться от курения и употребления спиртных напитков, а также скорректировать питание, рассказал «Вестям Подмосковья» врач доказательной медицины Олег Абакумов. По его словам, «если не хотите выглядеть как зомби, восставший из-под земли», нужно придерживаться всех этих правил.

Медицинский специалист рекомендовал исключить из жизни сигареты и алкоголь, поскольку спиртное обезвоживает кожу, а никотин разрушает сосуды.

Если не хотите выглядеть как зомби, восставший из-под земли, придется отказаться от этих удовольствий, — предостерег Абакумов.

Медик также призвал к более тщательному выбору косметических средств, обращаться за помощью к дерматологам и косметологам, чтобы избежать не подходящих и раздражающих кожу компонентов.

Абакумов также предупредил, что не стоит тереть лицо полотенцем и «агрессивно» его очищать. Врач посоветовал использовать мягкие пилинги максимум два раза в неделю.

Кроме того, для поддержания молодости кожи он порекомендовал скорректировать питание: исключить добавленный сахар, задерживающую воду в организме соль и жареное.

Диетолог Ирина Писарева ранее заявила, что полный отказ от рафинированного сахара способствует избавлению от лишнего веса, а также замедляет старение кожи. Эксперт добавила, что при отказе от сахара улучшается состояние сосудов и снижается риск диабета. Она призвала употреблять необходимое количество глюкозы через фрукты, овощи и орехи.