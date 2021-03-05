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«Зомби», «Королева ночи» и попугайные: в Москве проходит выставка тюльпанов

21:38, 05 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период с 20 февраля по 14 марта в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проводится крупнейшая в России выставка тюльпанов и других растений «Репетиция весны». Большая часть цветов привезена из Нидерландов.

Сотни тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, ландышей, подснежников, магнолий и других растений расцвели в столице на два месяца раньше срока. Тюльпаны источают различные ароматы: одни пахнут карамелью, другие — яблоками, а третьи — арбузами. Их бутоны напоминают розы, лилии и кувшинки.

По словам директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма, посетители увидят попугайные тюльпаны, «Зомби» и «Королеву ночи».

На выставке также представлены цветущие кустарники, сакура, сирень, форзиция, плодоносящие цитрусовые.

Самые яркие фото растений — в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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