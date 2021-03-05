«Зомби», «Королева ночи» и попугайные: в Москве проходит выставка тюльпанов

Во вторник, 2 марта, супруга футболиста клуба «Ростов» Павла Мамаева Алана опубликовала в своём Instagram-аккаунте пост о том, что уличила его в неверности, и показала фото соперницы. По словам бывшей модели, её муж изменил ей во время сборов в Испании.

Алана обнародовала фотографию испанского удостоверения личности предполагаемой разлучницы — 29-летней Ирен Гарсии Морено. Судя по изображениям жительницы Пиренейского полуострова, она любит украшения, путешествия, горные лыжи и открытые купальники. Самые яркие...