«Золотую судью» Хахалеву лишили статуса за 128 дней прогулов

https://static.news.ru/photo/7aad53ba-c4ff-11ea-bd42-fa163e074e61_660.jpg Елена Хахалева Фото: elenahahaleva.org

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) лишила статуса судьи Елену Хахалеву.

Как сообщает РЕН ТВ, ВККС удовлетворила обращение Совета судей о привлечении Хахалевой к дисциплинарной ответственности. Выяснилось, что она отсутствовала на работе в общей сложности 128 рабочих дней. Члены комиссии также обнаружили, что она не только часто отсутствовала на рабочем месте, но и практически не участвовала в рассмотрении дел в качестве докладчика или председательствующей.

По словам её адвоката Людмилы Александровой, в эти дни Хахалева находилась в командировках с ведома начальства. Кроме того, по мнению защиты, данные о перемещениях судьи были получены незаконно, поскольку Хахалева с 2017 года находится под государственной защитой и информация о её передвижении составляет государственную тайну. Александрова считает, что проблемы её подзащитной связаны с «массовой информационной кампанией по дискредитации судьи Хахалевой».

Ранее Елена Хахалева, также прозванная в СМИ «золотой судьёй», потребовала закрыть от общественности рассмотрение дисциплинарного дела, заявляя, что находится под госзащитой. Тем не менее ВККС приняла решение проводить заседание в открытом режиме. Сама судья на заседание не явилась.

Известность «золотая судья» Елена Хахалева приобрела после шикарной свадьбы дочери стоимостью $2 млн. На празднике гостей развлекали исполнители Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и другие популярные певцы.

Также появилась информация, что у судьи отсутствует юридическое образование Она якобы училась в Абхазском гоcyнивepситeте, а затем перевелась в сухумский филиал ТГУ, который окончила в 1991 году. При этом ректор абхазского университета Алико Гвамария утверждает, что никаких документов, подтверждающих учёбу Хахалевой в абхазском университете, обнаружить не удалось.

Как ранее писал NEWS.ru, «золотая судья» в марте 2020 года написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В своём послании женщина жалуется на травлю, шантаж и просит российского лидера разработать комплекс мер по защите всего судейского сообщества от информационного давления.